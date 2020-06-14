Galatasaray'da Donk ve Adem Büyük de cezalı duruma düştü

Süper Lig'de geri dönüş maçında Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile büyük üzüntü yaşarken, iki ismi de önümüzdeki hafta için kaybetti.



Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoperde görev alan Ryan Donk, 61. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. 88. ve 89. dakikalarda üst üste 2 sarı kart gören Adem Büyük de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Ryan Donk ve Adem Büyük, sarı-kırmızılıların 28. haftada Gaziantep FK'yı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.



GALATASARAY'DA 3 ALTERNATİF



Marcao'nun sezonu kapatması ve Luyindama'nın lisansının dondurulmuş olması nedeniyle, Fatih Terim Gaziantep FK maçında 3 alternatiften ikisine görev verecek.



Galatasaray'da Ahmet Çalık, genç oyuncu Emin Bayram ve asıl mevkisi orta saha olan Mario Lemina'dan ikisi stoper olarak oynayacak.



