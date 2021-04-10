Galatasaray'da Donk, VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldı.
Mücadelenin 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahelenin ardından Donk, pozisyonda kart görmemişti.
VAR sisteminin uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Palabıyık, Surinamlı oyuncuya direkt kırmızı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.
Mücadelenin 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahelenin ardından Donk, pozisyonda kart görmemişti.
VAR sisteminin uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Palabıyık, Surinamlı oyuncuya direkt kırmızı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.