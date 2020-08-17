Galatasaray'da defansa gençlik aşısı vuruluyor

Aslan'da sağ kanada 34 yaşındaki Mariano'nun yerine Omar alınırken bu tercih defans hattının yaş ortalamasını da 25'e çekti.



Bu sezon Cimbom savunmayı genç isimler Saracchi, Marcao, Luyindama ve Omar dörtlüsünden kuracak. Ayrıca Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da kalmaları halinde savunmaya dahil olabilmek için mücadele verecek.



YENİ DÖRTLÜ



Saracchi (22)

Marcao (24)

Luyindama (26)

Omar (28)



