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Galatasaray'da Alberto Bartali farkı

Devre arası göreve gelen İtalyan kondisyoner müthiş bir etki yaptı... Aslan çamur sahada 90 dakika ayakta kaldı.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Alberto Bartali farkı
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27 Ocak 2019 11:34
Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın en çok eleştirilen noktalarından birisi fizik gücüydü...

Hatta yaşanan sakatlıkların sebebinin de bu olduğu söyleniyordu. Devre arasında sürpriz bir şekilde göreve gelen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali takıma müthiş bir etki yaptı.

Sezonun ilk yarısında 60'dan sonra oyundan düşen Sarı-Kırmızılılar dün çamurla kaplı ağır sahada 90 dakika ayakta kalmayı başardı. Sosyal medyada Göztepe karşılaşması sonrası Bartali için "Galibiyetin gerçek mimarı. Kısa sürede büyük bir iş başardı. Galatasaray artık 60'tan sonra oyundan düşmüyor" ifadesi kullanıldı.



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