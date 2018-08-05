Galatasaray'da Ahmet Çalık soru işareti

2016-2017 sezonu ocak ayında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya alınan Ahmet Çalık için hala 1 milyon euro ödenmedi.
Fatih Terim'in gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncuya Rizespor'un talip olduğu biliniyor.
BAŞKA STOPER YOK
Ancak Maicon ve Serdar'dan başka stoper olmadığı için Ahmet'in gönderilmesine sıcak bakılmıyor..
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Fatih Terim'in gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncuya Rizespor'un talip olduğu biliniyor.
BAŞKA STOPER YOK
Ancak Maicon ve Serdar'dan başka stoper olmadığı için Ahmet'in gönderilmesine sıcak bakılmıyor..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın