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Galatasaray'da Ahmet Çalık soru işareti

Galatasaray, kadroda yedek stoper olmadığı için Ahmet Çalık'ın gönderilmesinde ikilem yaşıyor.

Galatasaray'da Ahmet Çalık soru işareti
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05 Ağustos 2018 11:51
2016-2017 sezonu ocak ayında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya alınan Ahmet Çalık için hala 1 milyon euro ödenmedi.

Fatih Terim'in gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncuya Rizespor'un talip olduğu biliniyor.

BAŞKA STOPER YOK

Ancak Maicon ve Serdar'dan başka stoper olmadığı için Ahmet'in gönderilmesine sıcak bakılmıyor..

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