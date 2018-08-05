Galatasaray'da Ahmet Çalık soru işareti

2016-2017 sezonu ocak ayında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya alınan Ahmet Çalık için hala 1 milyon euro ödenmedi.Fatih Terim'in gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncuya Rizespor'un talip olduğu biliniyor.Ancak Maicon ve Serdar'dan başka stoper olmadığı için Ahmet'in gönderilmesine sıcak bakılmıyor..