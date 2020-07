Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a eleştiri

Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak düzenlendi. Toplantıyı yönetim kurulu adına başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın takip ettiği bildirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik ve sosyal krizlere neden olduğunu dile getirdi.



Yaşanan sorunlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in hastalığı ve futbol takımının da içinde bulunduğu tüm branşlarda başarısız sonuçlar alınmasının üzüntülerini artırdığını belirten Hamamcıoğlu, olumsuzlukların peşinden başka olumsuzlukları getirdiğini, mevcut olumsuzlukları da pekiştirdiğini anlattı.



Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulunu eleştirerek, şöyle konuştu:



"Daha daha fazla dayanışma içinde olmamız ve birbirimizi kucaklamamız gereken bir dönemde, özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray'ın sahipsiz olduğu algısını oluşturmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum, camiamızı çok üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan spor müsabakası sırasında futbol takımımızın uğradığı haksızlıklar, saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini gördük ve bundan hepimiz mağdur olduk. Galatasaray camiası, dirençli ve yenilikçidir. Camiamızın ortak akılla kenetlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıya izin vermemiz mümkün değildir. Galatasaray camiası, hep birlikte radikal karar almaktan kaçınmamalı, çekinmemelidir. Her başarısızlıktan sonra sorumluluğu üstlenen kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirip hesap verme zorunlulukları vardır. Tüm camia bunu beklemektedir."



Bazı üyelerin başkan adaylığını açıkladığını hatırlatan Eşref Hamamcıoğlu, erken seçimin gündemde olmadığını vurgulayarak, "Bu tür başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak sanki erken seçim varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkarmaları, çeşitli kulis ve lobi çalışmalarında bulunmaları, tasvip edilecek bir hareket değildir. Bu, önce camiamıza sonra da kendilerine zarar vermektedir. Bu tür girişimlerin içinde yönetim kurulundan arkadaşların da olduğuna inanmak istemiyorum. Buna mutlaka 'dur' dememiz lazım. Yönetim tarafından alınan bir erken seçim kararı yoksa -ki yok- bu tür adaylıkların çeşitli mecralarda yer almamasına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.



Kulübün içinde bulunduğu durumun sürpriz olmadığını aktaran Hamamcıoğlu, "Bu zor dönemlerde yönetim kurulumuza destek olmaya hazırız. Divan kurulu, Galatasaray'ın kütüphanesi, kurumsal hafızasıdır. Gerek hayat gerekse mesleki anlamda çok engin tecrübeye sahip üyelerimiz vardır. Bunların birikimlerinden faydalanma zamanıdır. Herhangi bir ego savaşına girmeden istişare edilmesi konusunu bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Divan kurulu bunun için vardır. Zor durumlarda gemiyi hep beraber yüzdürüp emin bir limana yanaştırmak hepimizin görevidir. Şimdi dayanışma ve kenetlenme zamanıdır. Galatasarayımızın ortak akılla halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim." önerisinde bulundu.



Bazı vecibeler yerine getirilmediği için spor salonunun ruhsatının iptal edildiği duyumlarının geldiğini aktaran Hamamcıoğlu, Galatasaray Adası, teknokent ve otel konusu, Sancaktepe projesi, spor salonu, sponsorluklar, Kemerburgaz ve Florya projeleri hakkında yönetim kurulunun bilgilendirme yapması talebinde bulundu.



- Hamamcıoğlu'ndan Albayrak'a eleştiri



Eşref Hamamcıoğlu, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı eleştirdi.



Divan kurulu üyelerinin hesap verme, izlenebilirlik, paylaşım, istişare, birlikte hareket etmeden bahsettiğini dile getiren ve on-line divan kurulu toplantılarına yöneticilerin katılmadığını belirten Hamamcıoğlu, şöyle konuştu:



"Gerek sportif gerekse idari olarak bu kadar eleştirilen bir sezon geçirdikten sonra gönül istedi ki yönetim kurulundan ilgililer, divan kurulu toplantısına daha fazla katılım sağlasınlar. Kendilerince divanı itibarsızlaştırma veya dikkate almama gibi bir görüş içinde olabilirler ama 115 yıllık Galatasaray çınarının geleneklerinde böyle bir şey yoktur. Divan Kurulu Başkanı sıfatıyla veya şahsen Eşref Hamamcıoğlu olarak bu konudaki görüşlerimi paylaştığım zaman beni gerek trol hesaplarından gerekse kulübün resmi sitesinden itibarsızlaştırmaya çalışan ya da sosyal lince tabi tutmak isteyen ve buna ön ayak olan yöneticilerimizin, divan toplantılarına katılarak yapılan eleştirilere cevap vermesi lazım. Futbol şubesinden sorumlu ikinci başkanımızın Falcao ile yanak yanağa fotoğraf çekildikten sonra bu kadar eleştirilere cevap vermesi lazım. Sonra hiç kimse divan toplantılarında ya da genel kurullarda mali disiplinden bahsetmemeli. Mali disiplin, sadece yapılan harcamaları kayıt altına almak, kasa ile Z raporunu tutturmak değildir. Daha fazla vizyona sahip olmak lazım. Eğer harcamalarınızı kontrol atlına alamıyorsanız, bir hedef doğrulturunda bu harcamaları yapmıyorsanız kimse mali disiplinden bahsetmesin. Bir yandan futbol şubesinin sorumlusu olacaksınız, bir yandan kulübün ikinci başkanı olacaksınız, bütün bu eleştirilen harcamaların müsebbibi olacaksınız, bunları dengelemek için de amatör şubelerin kapatılmasını savunacaksınız... Bu çelişkilere bir an önce son vermek lazım."