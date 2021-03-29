Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

West Bromwich, Mbaye Diagne'nin satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi
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29 Mart 2021 09:20
2018-2019 sezonu devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan, Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılı formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Club Brugge'e kiralanan, sonrasında Aslan'a yeniden dönen Senegalli forvet devre arasında ingiliz temsilcisi West Bromwich'e satın alma opsiyonuyla gitmişti.

Başka talipleri de var!

Premier Lig'de 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynamasına rağmen 29 yaşındaki futbolcu oyun içindeki performansıyla beğeni kazandı. Lacivert-Beyazlılar'ın takımda tutmak istediği tecrübeli golcü için birkaç Ada ekibinin daha takipte olduğu öğrenildi.

Satın alma opsiyonu 4.3 milyon euro

Bilindiği üzere West Bromwich ligde kalması durumunda 6, düşmesi halinde ise 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip. 



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