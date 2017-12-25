'ın, Spor Toto Süper Lig'deile oynadığı karşılaşmada sakatlanan'nun durumu belli oldu.Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın son dakikasında sakatlanıp sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi.Fernando bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 16 maça çıkarken, 1 gol atmayı başardı.Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce bugün basına açık yapılan antrenman sırasında medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımda sakatlıkları bulunan isimler hakkında bilgi verdi."Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalede hafif derecede zorlanması var. Kampta bizimle birlikte olur, bir sıkıntısı görünmüyor.""Fernando'nun iç yan bağında ileri derecede bir yırtığı var. Çok şükür bir ön çapraz kopması yok. Genelde bu tip durumlarda biliyorsunuz süre vermemeyi tercih ediyorum. Hatırlayanlar olacaktır, Lato şu anda idmanda. Lato'nun dış yan bağı, menisküs yırtıldı ameliyat ettik. Ben o ameliyat sonrası süre vermemiştim. Çünkü erken döndüğünde 'mucize oldu' derler. Bu bizim beklediğimizden de erken dönüş oldu. Fernando'nunki ise ileri derecede bir yırtık ama ilk bulgulara göre ameliyatsız halledebileceğiz. Süre vermiyorum çünkü hayal ettiğimiz süreden daha çabuk sürede döndüğünde şova dönüyor. O da bizim sevmedimiz bir şey. Tedavisine ivedilikle başlandı, kampa kadar tedavisi devam edecek, kampta da değerlendireceğiz.""Mariano ise çok iyi durumda. Bu maça yetişmeyeceği için Mariano ya izin verdik hocamızını da bilgisi dahilinde. Kampta direkt bizimle antrenmanlara başlayacak. Kampta Fernando'nun durumunu değerlendireceğiz onun dışında tam kadro olacağız."