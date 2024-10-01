Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'da özellikle son maçlarda göze çarpan performans düşüşünün ardından yönetim devreye girdi.
İLK UYARI YAPILDI
Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e Takvim'de yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı. Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu.
PERFORMANSI
Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti. Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek.
İLK UYARI YAPILDI
Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e Takvim'de yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı. Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu.
PERFORMANSI
Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti. Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek.