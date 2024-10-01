Galatasaray yönetiminden Barış Alper'e uyarı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın son maçlardaki form düşüklüğü sonrası, yönetimden oyuncuya uyarı geldi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray yönetiminden Barış Alper'e uyarı!
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01 Ekim 2024 09:58
Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'da özellikle son maçlarda göze çarpan performans düşüşünün ardından yönetim devreye girdi. 

İLK UYARI YAPILDI

Form düşüklüğü yaşayan ve savunmaya destek vermemesi ile eleştirilen Barış Alper'e Takvim'de yer alan habere göre ilk uyarı yapıldı. Okan Buruk ve sarı kırmızılı yönetimden oyuncuya bir an önce özel hayatını düzene koyması konusunda ikazda bulunuldu. 

PERFORMANSI

Bu sezonda Galatasaray forması ile 11 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol / 1 asist kaydetti. Transfer döneminde özellikle milli takımdaki performansı ile Premier Lig devlerinin ağına takılan Barış Alper'in Cimbom ile kontratı 2027 yılında sona erecek. 



 
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