Galatasaray yeni transferi açıkladı

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray Nef, ABD'li uzun forvet Jarell Martin'i takıma kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray yeni transferi açıkladı
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20 Temmuz 2023 15:15
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jarell Martin, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 7,2 sayı ve 3,5 ribauntluk performans sergiledi. Martin, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2015-2019'da Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında toplam 184 müsabakada forma giydi.

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