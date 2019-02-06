MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

çeyrek final ilk maçında, taraftarı önündeile karşılaştı.'un 10 kişi tamamladığı maçı 2-0 kazandı.Bu sonucun ardından Galatasaray, tur için avantajı elde etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikadave 90+2. dakikadakaydetti. Hatayspor'da 39. dakikada kalecikırmızı kart ile oyun dışında kaldı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşları 26/27/28 Şubat tarihlerinde oynanacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı. Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi. Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.Galatasaray, sahasındaki maça daha etkili başlayan taraf oldu. Henüz 7. dakikada sarı-kırmızılı takım sağ kanattan bir korner kazandı. Korner için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk'un ceza sahasına açtığı ortada Christian Luyindama çok iyi yükseldi. Luyindama yaptığı etkili kafa vuruşunda topu köşeden ağlarla buluşturdu. Galatasaray bu golle Hatayspor karşısında 7. dakikada 1-0 öne geçti.Golden sonra da daha fazla topla oynayan ve daha çok pozisyona giren takım ev sahibi Galatasaray oldu. Mücadelenin ilk 20 dakikası Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.Mücadelenin 34. dakikasında Luyindama savunmadan top çıkarmak isterken Korkishko araya girdi. Devamında Korkishko, Luyindama ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirirken Hataysporlu oyuncular yoğun şekilde itiraz etti. Hakem bunun üzerine oyunu durdurdu ve Kubilay Sönmez'e itirazlarından dolayı sartı kart gösterdi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra pozisyonu izlemek için kenara geldi. İncelemenin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.Bu pozisyondan kısa bir süre sonra 39. dakikada gelişen Galatasaray hücumunda Fernando savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ömer Alıcı Fernando'nun aşırtma vuruşunu ceza sahası dışında elle kesince hakem oyunu durdurdu. Hakem ilk olarak Ömer Alıcı'ya sarı kart gösterdi. Galatasaraylı oyuncular kırmızı kart bekledikleri için itirazlarda bulundu. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonu kenardan izledi ve kaleciye kırmızı kart gösterdi. Hatayspor, 39. dakikada 10 kişi kaldı.Son dakikaları oldukça hareketli geçen ilk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, ilk 45 dakikayı Hatayspor karşısında 1-0 önde kapattı.Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Donk'un yerine oyuna Younes Belhanda girdi.İkinci yarıda eksik rakibi karşısında Galatasaray daha rahat oynadı. Sarı-kırmızılı takım oyunun kontrolünü elinde bulundururken, Hatayspor daha çok Korkishko ile etkili olmaya çalıştı.Mücadelenin 73. dakikasında Galatasaray'da Selçuk İnan yerine oyuna Kostas Mitroglou dahil oldu.Son 10 dakikada Galatasaray rakibi karşısında baskısını sürdürüken, konuk ekip kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 87. dakikada Galatasaray etkili geldi. Feghouli, sağ kanattan bindirme yapan Linnes'e pasını çıkardı. Linnes ceza sahasına girdikten sonra sert bir şut çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.Mücadelenin 90+2. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Linnes'in ceza sahasına ortasında Yunus topu kaleye göndermek istedi. Kaleciden seken top direğe de çarptı ve kale önüne açıldı. Feghouli müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray 90+2. dakikada bu golle Hatayspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.7. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan'ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru'nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.45+1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sinan Gümüş'ün pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda, rakibinde kurtulduktan sonra şutunu çekti, top kaleci Akın'da kaldı.77. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru bekletmeden şutunu attı, meşin yuvarlağı kaleci Akın Alkan kontrol etti.87. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Linnes topla buluştu. Süratle ceza sahasına giren Linnes'in sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.90+2. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kapan Linnes, penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Akın'a ardından da üst direğe çarparak oyun alınana geri döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Feghouli, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.Türk TelekomMustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütokİsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk (Dk. 46 Belhanda), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 73 Mitroglou), Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli)Ömer Alıcı, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga (Dk. 74 Maiga), Korkishko, Selim Ilgaz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Gomis (Dk. 43 Akın Alkan), Mirkan AydınDk. 7 Luyindama, Dk. 90+2 Feghouli (Galatasaray)Dk. 41 Ömer Alıcı (Hatayspor)Dk. 35 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 65 Luyindama, Dk. 87 Belhanda (Galatasaray)