Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 22:27
Son güncelleme 16 Aralık 2024 22:28
Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı.

Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı.

1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi.

Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery