05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Ajax U19, sahasında Galatasaray U19'u 7-2 mağlup etti.

calendar 05 Kasım 2025 17:51 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 17:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 sahasında Galatasaray U19'u ağırladı.
 
Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip 7-2 kazandı. 
 
Ajax'a galibiyeti getiren golleri Emre Ünüvar (3), Damian van der Vaart, Aaron Bouwman, Pharell Nash ve Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri Yusuf Dağhan Kahraman ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax'ta Hasan Talha Ayyıldız 90+1'de penaltı vuruşundan faydalanamadı.
 
Bu sonuçla birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı. Gençlik Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlacayak. Ajax ise Benfica'yı konuk edecek.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
