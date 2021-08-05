Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Galatasaray'da Fernando Muslera, 55. dakikada rakibini düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve kaleye Berk Balaban geçti. St. Johnstone, 58. dakikada Jason Kerr ile golü buldu.Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 60. dakikada yeni transferi Sacha Boey ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.Galatasaray, St. Johnstone ile rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV ile oynanan karşılaşmaya göre kadroda 5 değişikliğe gitti.PSV ile İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine St. Johnstone mücadelesinde Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev yaptı.Sarı-kırmızılı takım, sahaya Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel ve Mustafa Muhammed ilk 11'iyle çıktı.Yedek kulübesinde ise Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.Galatasaray ilk yarıd St. Johnstone'a karşı oldukça üstün bir oyun ortaya koyarken, önemli gol pozisyyonları da yakaladı. Ancak sarı-kırmızılılar, ilk yarıda topu ağlara gönderemeyince, soyunma odasına golsüz eşi,tlikle gidildi.İkinci yarıya çıkarken, Fatih Terim'den oyuncu değişiklikleri geldi. İkinci yarı başlarken; Babel, Van Aanholt ve Mustafa Muhammed oyundan çıktı. Ömer Bayram, Arda Turan ve Mbaye Diagne oyuna girdi.Galatasaray, İstanbul'da oynadığı maçta gol ve goller bulmanın planlarını yaparken; 55. dakikada büyük bir şok yaşandı. Aytaç'ın riskli pasını kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içinde Kane'i düşürdü ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Muslera, Kane'e yaptığı penaltı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Galatasaray'da Aytaç oyundan çıktı, kaleci Berk oyuna girdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kerr, topu ağlara gönderdi ve St. Johnstone 1-0 öne geçti.Galatasaray, St. Johnstone'un öne geçmesinin ardından hemen beraberliği yakalamak istedi. Santrayla birlikte St. Johnstone kalesine giden Galatasaray, İskoç ekibinin golünden iki dakika sonra beraberliği buldu. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve sol köşeden topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın kalan bölümünde gol bulabilmek için hücumu düşünen Galatasaray, bir türlü istediği fırsatları yakalayamadı. Çalan son düdüğün ardından, Galatasaray tur için şansını İskoçya'ya bırakmış oldu.3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.55. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında, Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer, penaltı kararı verdi ve Muslera'ya kırmızı kartını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, kaleci Berk'in sağından topu ağlara yolladı: 0-160. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Boey, ceza sahasına girdi. Boey'in sağ çaprazdan yerden şutunda, top köşeden ağlarla buluştu: 1-168. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban, meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken, May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.87. dakikada Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Clark son anda kornere çeldi.Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Aytaç Kara (Dk. 57 Berk Balaban), Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 86 Sekidika), Babel (Dk. 46 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney (Dk. 88 Brown), McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine (Dk. 88 Booth), O'Halloran (Dk. 76 Hendry), Kane (Dk. 62 May)Goller: Dk. 58 Kerr (Penaltıdan) (St. Johnstone), Dk. 60 Boey (Galatasaray)Kırmızı kart: Dk. 55 Muslera (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 31 Kane, Dk. 51 Kerr, Dk. 79 Devine (St. Johnstone), Dk. 49 Taylan Antalyalı, Dk. 80 Marcao, Dk. 90+2 Arda Turan (Galatasaray)