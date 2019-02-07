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Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta
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07 Şubat 2019 15:56
Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak zorlu mücadelenin bilet fiyatları ise en az 100 TL'den başlıyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori 1: 900 TL
Kategori 2: 800 TL
Kategori 3: 700 TL
Kategori 4: 700 TL
Kategori 5: 500 TL
Kategori 6: 400 TL
Kategori 7: 300 TL
Kategori 8: 250 TL
Kategori 9: 200 TL
Kategori 10: 125 TL
Kategori 11: 100 TL

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