Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak zorlu mücadelenin bilet fiyatları ise en az 100 TL'den başlıyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;
Kategori 1: 900 TL
Kategori 2: 800 TL
Kategori 3: 700 TL
Kategori 4: 700 TL
Kategori 5: 500 TL
Kategori 6: 400 TL
Kategori 7: 300 TL
Kategori 8: 250 TL
Kategori 9: 200 TL
Kategori 10: 125 TL
Kategori 11: 100 TL
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak zorlu mücadelenin bilet fiyatları ise en az 100 TL'den başlıyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde;
Kategori 1: 900 TL
Kategori 2: 800 TL
Kategori 3: 700 TL
Kategori 4: 700 TL
Kategori 5: 500 TL
Kategori 6: 400 TL
Kategori 7: 300 TL
Kategori 8: 250 TL
Kategori 9: 200 TL
Kategori 10: 125 TL
Kategori 11: 100 TL
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın