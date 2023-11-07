Old Trafford'daki Manchester United deplasmanında rakip takıma ait tribünlerden toplu bilet alarak, statta adeta Ali Sami Yen atmosferi oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, İngilizlere büyük şok yaşatmıştı. Ada medyası da günlerce bu atmosferi konuşmuştu.
Sarı-kırmızılılar benzer bir şovu Bayern Münih deplasmanında da yapmaya hazırlanıyor. Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'daki gurbetçilerin Galatasaray'a ayrılan alan dışında, Münih taraftarının bulunduğu bölümlerden de toplu bilet almaya çalıştıkları öğrenildi.
Türk taraftarlar, Allianz Arena'da da seslerini Avrupa'ya duyurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar benzer bir şovu Bayern Münih deplasmanında da yapmaya hazırlanıyor. Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'daki gurbetçilerin Galatasaray'a ayrılan alan dışında, Münih taraftarının bulunduğu bölümlerden de toplu bilet almaya çalıştıkları öğrenildi.
Türk taraftarlar, Allianz Arena'da da seslerini Avrupa'ya duyurmaya hazırlanıyor.