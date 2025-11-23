Galatasaray taraftarından Onyekuru'ya jest!

Galatasaray taraftarı Onyekuru'yu alkışladı.
Ev sahibi takım taraftarları, Gençlerbirliği adına mücadele eden eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu alkışladı.
İki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Onyekuru, başkent temsilcisinde 76. dakikada oyuna girdi. Galatasaray taraftarı, ismi anons edilen Nijeryalı futbolcuyu alkışla karşıladı.
Ev sahibi takım taraftarları, Gençlerbirliği adına mücadele eden eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu alkışladı.
İki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Onyekuru, başkent temsilcisinde 76. dakikada oyuna girdi. Galatasaray taraftarı, ismi anons edilen Nijeryalı futbolcuyu alkışla karşıladı.