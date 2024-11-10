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Galatasaray taraftarından Icardi'ye pankart!

Galatasaray taraftarı, Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için geçmiş olsun pankartı açtı.

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Galatasaray taraftarından Icardi'ye pankart!
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10 Kasım 2024 15:12
Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçta sarı kırmızılı takımın taraftarları Mauro Icardi'yi unutmadı.

Tottenham maçında sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Icardi için dikkat çeken bir pankart açıldı.

Tribüne asılan panlartta "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PANKARTLAR




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