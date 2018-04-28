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Galatasaray taraftarından Güneş'e özel pankart!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar teknik Direktör Şenol Güneş için özel bir pankart hazırladı.

Kaynak: Sabah
Galatasaray taraftarından Güneş'e özel pankart!
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28 Nisan 2018 07:29
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında tribünden atılan bir madde sebebiyle yaralanan Şenol Güneş'in başına beş dikiş atılmıştı.

Galatasaray taraftarı derbi için yoğun mesaide… Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı.

Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı.



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