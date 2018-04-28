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Aslantepe'de derbi için kırmızı alarm!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da derbi öncesi güvenlik önlemleri azami seviyeye çıkarıldı. Beşiktaş yedek kulübesi ve 4 korner direği bölgesi için ekstra güvenlik takviyesi yapılmasına karar verilirken çarşamba gününden bu yana müze ve GS Store'u ziyarete gelenlerin bile arabaları didik didik aranıyor.

Kaynak: Sabah
Aslantepe'de derbi için kırmızı alarm!
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28 Nisan 2018 07:36
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Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğu Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi.

Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu.

Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…

EKSTRA ÖZEL GÜVENLİK OLACAK

Öyleki TT Stadyumu içindeki müzeyi gezmeye ve stat içindeki GS Store mağazasına alışveriş yapmaya gelen taraftarların arabaları didik didik aranıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimalini böylece sıfıra indirdi. Beşiktaş derbisinde Kadıköy'deki gibi tribün olayı yaşanmasını istemeyen Galatasaray yönetimi bunun için de tedbirini alıyor. Türk Telekom Stadı'nda siyahbeyazlı takımın oturacağı yedek kulübesi arkasına, 4 korner direğine en yakın olan bölümlere ekstra özel güvenlikler yerleştirilecek ve sahaya yabancı madde atılmasının önlemi alınacak.

BEŞİKTAŞ FİNAL DEĞİL

Florya'da salı gününden bu yana sessizlik hakim… Dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımı terapiye aldı. Oyuncularından Beşiktaş derbisini final olarak görmemelerini isteyen Terim'in "90 değil 360 dakikamız var. Bu 4 maçın hepsini çok ciddi, yürekli, istekli oynamalıyız'' uyarısını yaptığı öğrenildi.



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