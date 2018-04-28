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Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk düğümünün çözülebileceği en önemli mücadele olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi son hazırlıklar Sarı Kırmızılı ekipte tamamlandı.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i!
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28 Nisan 2018 10:47
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki önemli derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 30. haftayı 63 puanla lider geçerken, Beşiktaş ise topladığı 62 puanla haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

- Üç oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

- Muhtemel 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

- Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.






 

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