Beşiktaş'ın derbi planı: Tam saha pres

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Kupadaki olaylımaçı sonrası talebelerini ligdeki kritikderbisine motive edebilmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını büyük ölçüde netleştirdi.Galatasaray'ın seyirci avantajını kullanarak oyuna hızlı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, sahaya "Önce durdur, sonra vur" anlayışı ile çıkacak. Güneş, top karşı tarafa geçtiği anda da tam saha presle rakibinin dengesini bozmayı düşünüyor.Şenol Güneş, son taktik çalışmada derbi 11'ini de şekillendirdi. Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Atiba'yı as takımda denedi. Kanadalı yıldızın derbide formasını alması beklenirken, partneri Medel olacak. Güneş, savunma hattında Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano dörtlüsünü, forvet arkasında Quaresma-Talisca-Babel üçlüsünü, ileri uçta ise Negredo'yu sahaya sürmeyi planlıyor.Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi son idmanını Vodafone Park'ta taraftarının önünde yapmayı planlıyordu ama İstanbul'da cumartesi günü yoğun trafik yaşanması nedeniyle plan iptal edildi. Bunun yerine saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmana taraftar alınması gündeme geldi. Ancak tesislere sadece bin seyirci alınabileceği ve bunun da izdihama yol açab-i leceği gerekçesiyle bu düşünceden de vazgeçildi.