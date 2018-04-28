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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Pazar tgünü Galatasaray'a konuk olacak.Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Ligde sezonun son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.Süper Lig'de 31. haftaya Galatasaray 63 puanla lider, Beşiktaş ise 62 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak, son 3 haftaya lider girmeyi amaçlıyor.Beşiktaş, formda bir grafikle Galatasaray'ın karşısına çıkacak.Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi.Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.Beşiktaş, gergin geçen bir haftanın ardından derbide zirveyi ele geçirme mücadelesine çıkacak.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, Pazar günü karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında şu 11'i görevlendirmesi bekleniyor:Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Gary Medel, Atiba Hutchinson (Tolgay Arslan), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo