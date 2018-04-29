Terim'den Maicon'a uyarı; 'Basit oyna'

Teknik Direktörüin derbide cezalı Serdar Aziz'in yerine forma vermeyi düşündüğüile özel bir görüşme yaptı.Telafisi olmayan çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi riskli pas ve hareketlerden kaçınmanı istiyorum. Basit oyna. Bu şekilde daha güven verici" dedi.Hocasını dikkatle dinleyen Brezilyalı stoper de dersi maçta söylediklerini harfiyen uygulayacağını söyledi.Derbi maçta savunmanın göbeğinde Denayer ile Maicon, sağ bekte Mariano, solda ise Nagatomo'nun oynayacağı öğrenildi..