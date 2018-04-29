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Terim'den Maicon'a uyarı; "Basit oyna"

Maicon ile bir görüşme yapan teknik patron Fatih Terim , "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçındaki riskli pas ve hareketlerden kaçın. Basit oyna" diyerek uyarılarda bulundu.

Terim'den Maicon'a uyarı; 'Basit oyna'
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29 Nisan 2018 10:51
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbide cezalı Serdar Aziz'in yerine forma vermeyi düşündüğü Maicon ile özel bir görüşme yaptı.

TELAFİSİ OLMAYACAK

Telafisi olmayan çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi riskli pas ve hareketlerden kaçınmanı istiyorum. Basit oyna. Bu şekilde daha güven verici" dedi.

Hocasını dikkatle dinleyen Brezilyalı stoper de dersi maçta söylediklerini harfiyen uygulayacağını söyledi.

EKÜRİSİ DENAYER

Derbi maçta savunmanın göbeğinde Denayer ile Maicon, sağ bekte Mariano, solda ise Nagatomo'nun oynayacağı öğrenildi..

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