Galatasaray taraftarı isyan etti: 'Eren'in Arda'dan farkı ne?'

19 yaşındaki Eren'in istatistiklerine bakıldığında Sarı-Kırmızılı taraftarların pek de haksız olmadığı gözler önüne seriliyor. Forvet bölgesinde oynayan genç yıldız geçtiğimiz sezon Arda Güler'in de Fenerbahçe formasıyla boy gösterdiği U19 Ligi'nde 22 maçta 23 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergilemiş ve en değerli oyuncu ödülüne layık görülmüştü.



Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta 10 gol atıp, 7 de asist yapmıştı. Eren Aydın müthiş istatistiklerine rağmen A takım düzeyinde ne bir maçta oynayabildi, ne de bir idmanda yer alabildi. Ve bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu'ya kiralık gönderildi.



Gollerine 2. Lig Kırmızı Grup'da da devam eden 19 yaşındaki Eren 12 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda, "Devre arasında Eren'i A takım kadrosuna alacağımıza 36 yaşındaki Gomis'e yatırım yaptık" ifadesini kullarak tepkilerini dile getiriyor.





İLGİLİ VİDEO