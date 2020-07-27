'Galatasaray taraftarı, en iyisiydi'

Kariyerine Baskonia'da devam eden Anadolu Efes'in eski oyuncusu Jayson Granger, Türkiye'de forma giydiği dönem üzerine açıklamalarda bulundu.



"İNANILMAZ BİR ENERJİ VARDI"



Uruguaylı gard ülkesinin basınına yaptığı açıklamada; "Türk taraftarların tutkusuyla hiçbir şey karşılaştırılamaz. İlk maçımda Galatasaray deplasmanına gitmiştik ve 40 dakika oynamam gerekmişti. Maçı kazandık ve salonun içinde ve dışında inanılmaz bir enerji hissettim. Türkiye'deki taraftarlar Uruguay'daki futbol taraftarına benziyor." dedi.



Jayson Granger, 2015-2017 yılları arasında Anadolu Efes forması giydi.



