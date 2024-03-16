Galatasaray sözleşmesini uzattı: Lucas Torreira

Galatasaray, Lucas Torreira'nın mevcut sözleşmesini uzattı. İşte oyuncunun alacağı maaş ve detaylar...

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Galatasaray sözleşmesini uzattı: Lucas Torreira
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16 Mart 2024 00:12
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, iç transferde harekete geçti.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Haberde Galatasaray'ın oyuncunun mevcut maaşında da iyileştirme yaptığı belirtildi.

Lucas Torreira'nın 2.75 Milyon euro olan maaşı 3.5 milyon euroya çıkartıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı yıldız orta sahanın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona eriyordu.

Sarı kırmızılı takımda 71 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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