Galatasaray, son 17 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray 27 Ağustos'tan bu yana çıktığı 17 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 17 resmi maçta yenilmedi
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08 Aralık 2024 20:14
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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