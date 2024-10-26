Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!

Ligde yoluna set vermeden namağlup devam eden Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 yendi.
Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.
HİÇ SET VERMEDİ
Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.
Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.
HİÇ SET VERMEDİ
Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.
Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.