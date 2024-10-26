Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!

Ligde yoluna set vermeden namağlup devam eden Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 yendi.



Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.



HİÇ SET VERMEDİ



Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.



Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.



