Galatasaray seriyi 27'ye yükseltti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek, sahasındaki başarılı performansını sürdürdü.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Victor Nelsson ve penaltıdan Dries Mertens atarken, konuk takımın golünü ise Aylton Boa Morte kaydetti.
Elde ettiği galibiyetle puanını 51'e çıkartan sarı-kırmızılı takım, haftayı lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapattı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Dries Mertens yaptırdı.
Sahasında 27 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde 10'da 10 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 10 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Victor Nelsson ve penaltıdan Dries Mertens atarken, konuk takımın golünü ise Aylton Boa Morte kaydetti.
Elde ettiği galibiyetle puanını 51'e çıkartan sarı-kırmızılı takım, haftayı lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapattı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Dries Mertens yaptırdı.
Sahasında 27 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde 10'da 10 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 10 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.