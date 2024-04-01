Galatasaray savunmasına büyük rekabet!

Galatasaray'da tüm oyuncuların iyileştiği savunma hattında büyük bir rekabet yaşanıyor...
Cim Bom, hücum oyuncularının form tutmasıyla beraber bu bölgedeki eksiklerini giderdi. Fakat savunmada ise büyük bir eksiklik vardı. Bu süreçte Kaan Ayhan, sakat olmasına rağmen birçok maçta 11'de oynadı. Normal mevkisi olan orta saha olan Berkan Kutlu, birkaç maçta stopere geçti. Sağ bekte ise joker olarak Barış Alper Yılmaz görev aldı. Milli ara, tıpkı hücum hattında olduğu gibi savunmaya da ilaç gibi geldi. Sol bek olarak devre arasında takıma katılan Derrick Köhn'ün performansı göz dolduruyor. Stoperde ise Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez, tamamen iyileşti. Merkezde bu bölge için Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez aday durumda.
KAAN JOKER OLACAK
Sağ bekte ise Serge Aurier de sakatlığını tamamen atlattı ve oynayabilecek duruma geldi. Ayrıca, sağ taraf için yine Barış'ın form durumu dikkat çekiyor. Bu isimlerin dışında Kaan Ayhan da bir ihtiyaç halinde ilk 11 için hazır durumda Yani Galatasaray'da savunmadaki 4 bölge için tam 7 aday bulunuyor.
Cim Bom, hücum oyuncularının form tutmasıyla beraber bu bölgedeki eksiklerini giderdi. Fakat savunmada ise büyük bir eksiklik vardı. Bu süreçte Kaan Ayhan, sakat olmasına rağmen birçok maçta 11'de oynadı. Normal mevkisi olan orta saha olan Berkan Kutlu, birkaç maçta stopere geçti. Sağ bekte ise joker olarak Barış Alper Yılmaz görev aldı. Milli ara, tıpkı hücum hattında olduğu gibi savunmaya da ilaç gibi geldi. Sol bek olarak devre arasında takıma katılan Derrick Köhn'ün performansı göz dolduruyor. Stoperde ise Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez, tamamen iyileşti. Merkezde bu bölge için Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez aday durumda.
KAAN JOKER OLACAK
Sağ bekte ise Serge Aurier de sakatlığını tamamen atlattı ve oynayabilecek duruma geldi. Ayrıca, sağ taraf için yine Barış'ın form durumu dikkat çekiyor. Bu isimlerin dışında Kaan Ayhan da bir ihtiyaç halinde ilk 11 için hazır durumda Yani Galatasaray'da savunmadaki 4 bölge için tam 7 aday bulunuyor.