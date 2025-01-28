Galatasaray, potada Rytas Vilnius deplasmanında

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Litvanya'nın Rytas Vilnius takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, potada Rytas Vilnius deplasmanında
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28 Ocak 2025 14:52
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Rytas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini seride 2-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Galatasaray, bu etapta J Grubu'nda Unicaja ve Manisa Basket ile de karşı karşıya gelecek.

 

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