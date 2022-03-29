Galatasaray Ogunbowale transferinden vazgeçti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ogunbowale'nin transferinden vazgeçti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ogunbowale transferinden vazgeçti
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29 Mart 2022 07:49
Galatasaray Kulübü, kadın basketbolcu Arike Ogunbowale'nin transferinden bütçe kısıtlaması nedeniyle vazgeçildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "27 Mart tarihinde İstanbul'a gelen Arike Ogunbowale'nin transferinden 26 Mart tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nda alınan 2022 yılı bütçe reddi kararına istinaden gerçekleşen bütçe kısıtlaması sebebiyle imzalar atılmadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı üzülerek kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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