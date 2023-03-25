Galatasaray Nef'in konuğu Frutti Extra Bursaspor

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25 Mart Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray NEF, Türkiye Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet 12 mağlubiyet alarak 8. sırada bulunuyor.
Frutti Extra Bursaspor ise oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25 Mart Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray NEF, Türkiye Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet 12 mağlubiyet alarak 8. sırada bulunuyor.
Frutti Extra Bursaspor ise oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor.
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