Galatasaray Nef ilk maçında galip

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Nef karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef ilk maçında galip
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21 Eylül 2023 20:44
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 23-18 önde bitiren Galatasaray Nef, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 70-57 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda Bursaspor İnfo Yatırım farkı kapatmak için baskıyı artırsa da Galatasaray Nef maçı 87-83 kazandı.

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