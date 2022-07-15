Galatasaray NEF'e ABD'li forvet

Galatasaray NEF, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Sarı-kırmızılılar son olarak İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı."Galatasaray Nef, 203 cm boyundaki İtalyan asıllı Amerikalı uzun forvet Angelo Dominik Caloiaro ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.Angelo Caloiaro kimdir?İtalyan asıllı bir ailenin çocuğu olarak 28 Temmuz 1989'da California'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını San Jose de geçirdikten sonra San Francisco Üniversitesi'nde eğitimine ve basketbol kariyerine devam etti. 4 yıl boyunca San Francisco Dons ile NCAA'de forma giydi.Okul yıllarının ardından kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan Angelo, Ocak 2013'te Bulgaristan'ın Rilski Sportist takımına transfer oldu. 2013/14'te Bundesliga takımlarından Mittelduutscher BC'ye imza attı. Dikkat çekici performans ile Bundesliga All-Star maçında forma giydi. Sezonu 12 sayı 6.8 ribaunt ortalaması ile tamamladı ve 2014/15 sezonunda bir başka Alman ekibi Bonn ile imzaladı.2015-2016 sezonunu İspanya'nın Obradoria takımında geçiren oyuncumuz, 2016/17 sezonu başında rotasını Türkiye'ye çevirerek Büyükçekmece'ye transfer oldu. Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 30 maçta 11.9 sayı, 6.5 ribaunt ortalamaları yakaladı ve bu başarılı performansı ile 2017/18 sezonu başında ligimizin güçlü ekiplerinden Banvit'e transfer oldu. Takım olarak gösterdikleri başarılı performans ile BCL'de çeyrek final, BSL'de ise Fenerbahçe'ye karşı play-off yarı finali oynadılar. 35 maçta 13.1 sayı, 5.9 ribaunt, 1.8 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. Play-off yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları ilk maçta bulduğu 29 sayı ile sezonun en iyi maçını oynadı.Bandırma'da da yükselen performansın sürdüren Angelo Caloiaro, 2018'de Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu. 2018/2022 yılları arasında başarı ile giydiği Maccabi forması ile 116 EuroLeague maçına çıktı ve 5.4 sayı, 3.6 ribaunt 1.4 asist ortalamaları ile oynadı.Profesyonel Kariyeri2013 Rilski Sportist2013–2014 Mitteldeutscher BC2014/15 Bonn2015/16 Obradoiro2016/17 Büyükçekmece2017/18 Banvit2018/22 Maccabi Tel Aviv"