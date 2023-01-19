Galatasaray, Monaco'dan istiyor; Myron Boadu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan, genç bir golcü transfer etmek istiyor.Galatasaray'da forvet transferinde sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki yeni isim Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı golcü Myron Boadu...2021 yılında AZ Alkmaar takımından 17 milyon Euro'ya transfer olan yıldız golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray önümüzdeki günlerde resmi hamleyi yapacak. Bu sezon Monaco'da sadece 7 maçta görev alan genç yeteneğin başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Boadau Monaco kariyerinde 49 karşılaşmada forma giydi. Genç forvet Fransız ekibinde 7 gol attı. Ayrıca 2 de asiste imza attı. Kariyerinde toplamda 163 karşılaşmada görev alan genç golcü, 60 gol atarken 21 de asist üretti. Boadu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.22 yaşında futbolcu, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor. Hollanda A Milli Takım formasını 1 kez giyen genç yıldız alt yaş milli takım kategorilerinde ise 34 kez şans buldu.Boadu'nun şu anki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 22 yaşındaki hücumcu, 2021 yılından beri Fransız ekibi Monaco'da forma giyiyor.Hollandalı golcünün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi bir transfer hamlesi yapması bekleniyor.Genç oyuncunun oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor. 22 yaşındaki futbolcu, potansiyeliyle ve yeteneğiyle dikkat çekiyor.