06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-0DA
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-06'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray MCT Technic turnuvada mutlu sona ulaştı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın finalinde Dubai Basketbol'u 92-87 mağlup etti ve şampiyon oldu.

06 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic turnuvada mutlu sona ulaştı




Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Dubai Basketbol'u 92-87 yenerek sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 49-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek 69-69 eşitlikle sona ererken, dördüncü periyotta oyun üstünlüğünü eline geçiren Galatasaray MCT Technic, karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.

18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'ndaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup eden Galatasaray MCT Technic, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
