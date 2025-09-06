Galatasaray MCT Technic turnuvada mutlu sona ulaştı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Dubai Basketbol'u 92-87 yenerek sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu oldu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 49-47 üstün gitti.
Üçüncü çeyrek 69-69 eşitlikle sona ererken, dördüncü periyotta oyun üstünlüğünü eline geçiren Galatasaray MCT Technic, karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.
18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'ndaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup eden Galatasaray MCT Technic, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
