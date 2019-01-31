Galatasaray Luyindama transferinin maliyetini açıkladı

Transferin son günlerinde forvet eksikliğini gidermek için Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katan Galatasaray, stoper transferini de Standart Liege'den Christian Luyindama ile gerçekleştirdi.
Galatasaray, borsaya yaptığı bildirimde oyuncu için Standart Liege'e 3 milyon euro kiralama bedeli ödendiğini ve satın alma opsiyonunun da olduğunu belirtti. Kongolo oyuncuya ise sezon sonuna kadar 600 bin euro ücret verilecek.
Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ile birlikte Christian Luyindama transferiyle devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro. 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.
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Galatasaray, borsaya yaptığı bildirimde oyuncu için Standart Liege'e 3 milyon euro kiralama bedeli ödendiğini ve satın alma opsiyonunun da olduğunu belirtti. Kongolo oyuncuya ise sezon sonuna kadar 600 bin euro ücret verilecek.
Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ile birlikte Christian Luyindama transferiyle devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro. 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.
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