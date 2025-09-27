Galatasaray, Liverpool öncesi moral buldu

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde bu galibiyetle moral kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle Liverpool maçına daha moralli çıkacak.
