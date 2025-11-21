Galatasaray ligde son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.

Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmayı hedefliyor.