Galatasaray 'Kupa 2'de 100. kez sahaya çıktı

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında "dalya" dedi.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı.
Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı.
Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı.
Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı.
Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.