Galatasaray - Konyaspor maçı kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, iç saha maçlarını şölen yerine çevirmeye kararlı. Sarı-Kırmızılı ekibin Konya ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktığı gibi tükenmek üzere.



Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü saat 20.00'de Galatasaray ile Konyaspor 'un oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Fiyatları 170 TL ile 2500 TL arasında değişen biletlere taraftarın yine büyük ilgisi var. Bu sezon Giresun ve Gaziantep'e karşı tribünleri dolduran Sarı Kırmızılılar, aynı tarifeyi Konya'ya karşı da uyguluyor. Şu ana kadar öncelikli satışa sunulan biletleri büyük bölümü satıldı. Bugünden itibaren genel satış başlayacak ve biletlerin tamamının tükeneceği tahmin ediliyor.



44 bin ortalamayla oynuyor



Yönetim ise tribünde boş koltuk kalmaması için çalışma yapıyor. Maçlar genellikle 44-45 bin kişiye oynanırken, stada gelemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri halinde 49-50 bin barajına ulaşılacağı belirtiliyor. Bunun için de kombinesini tek maçlığına transfer edecek olan taraftarlara, bir sonraki dönem kombine biletleri indirimli satılacak.





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