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Galatasaray, Kerem Demirbay'a veda etti!

Galatasaray, 2023/24 sezonunda Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Kerem Demirbay'a veda etti!
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Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti. 

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi. İşte açıklamanın tamamı:

Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

EYÜPSPOR'A TRANSFER OLACAK

Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti. 
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