Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi. İşte açıklamanın tamamı:
Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
EYÜPSPOR'A TRANSFER OLACAK
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi. İşte açıklamanın tamamı:
Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
EYÜPSPOR'A TRANSFER OLACAK
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.