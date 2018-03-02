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Galatasaray Karabük'te üç eksik, iki yıldız sınırda!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybederken, gelecek hafta yıldızlarından yoksun çıkabilir.

Kaynak: AA
Galatasaray Karabük'te üç eksik, iki yıldız sınırda!
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02 Mart 2018 10:25
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 24. hafta maçında Cumartesi günü son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.

- Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

- Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

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