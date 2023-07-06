Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan iki transfer

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Yağmur Karaoğlu ve Heather Gneiting'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan iki transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 22:36
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yağmur Karaoğlu ve ABD'li orta oyuncu Heather Gneiting'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerine İlbank'ta başlayan ve sırasıyla PTT, Reale Mutua Fenera Chieri ile Fatum Nyiregyhaza takımlarında forma giyen 22 yaşındaki Yağmur ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine 2018'de ülkesinin Brigham Young Üniversitesi takımında başlayan 23 yaşındaki Gneiting ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery