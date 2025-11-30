Galatasaray, Kadıköy'de liderliğini korumak istiyor

Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak.