Galatasaray, Joao Mario için Portekiz'de

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından futbol yapılanmasında değişikliğe giden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer hamlelerinde bulunan futbol direktörü Cenk Ergün'ün Benfica'nın deneyimli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu transfer etmek için Portekiz'e gittiği öğrenildi.Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. Okan Buruk transferle ilgili mevki olarak orta sahayı işaret etti. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Antrenmanlar başlıyor, tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Sonrasında kararımızı vereceğiz. Özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli, üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.Galatasaray'da bu doğrultuda gündeme gelen oyuncunun Joao Mario olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün şu an görüşmeler için Portekiz'de bulunuyor.Joao Mario geçtiğimiz sezon Benfica'da orta sahanın vazgeçilmezi oldu. 29 yaşındaki oyuncu 45 müsabakada oynadı. Joao Mario bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Başarılı orta saha takım arkadaşlarına ise 7 gol pası verdi.Porto akademisinden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lizbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitoria Setubal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.