Galatasaray, İstanbul'da Roma'ya farklı mağlup!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında konuk ettiği Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, İstanbul'da Roma'ya farklı mağlup!
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17 Ekim 2024 21:39
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Roma ekibini ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı İtalyanlar 6-1 kazandı. 

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 84. dakikada Pandini ve 87. dakikada  Corelli kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 76. dakikada Staskova'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yapan Roma, 6 puana ulaştı. Grupta 2 maçtır mağlup olan Galalatasaray'ın ise puanı bulunmuyor.






 

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