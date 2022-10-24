Galatasaray'ın son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı.



Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi.



Galatasaray, bu hafta da Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi.





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